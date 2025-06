L’accusa di Sam Altman | Meta ha offerto 100 milioni di dollari per strappare i nostri talenti

In un mondo dove la tecnologia avanza a ritmo frenetico, la guerra per i talenti più brillanti si fa sempre più accesa. Sam Altman, CEO di OpenAI, rivela che Meta ha offerto 100 milioni di dollari per attrarre alcuni dei migliori ricercatori del settore. Un colpo di scena che mette in luce quanto le grandi aziende siano disposte a investire per dominare il futuro dell’intelligenza artificiale, e noi non possiamo perdere di vista questa sfida serrata.

Il Ceo di OpenAI, Sam Altman, ha rivelato che Meta, l’azienda di Mark Zuckerberg, avrebbe tentato di assumere alcuni dei suoi migliori ricercatori offrendo bonus d’ingaggio da 100 milioni di dollari. La dichiarazione è arrivata durante un’intervista al podcast Uncapped, condotto dal fratello Jack Altman. Centaur, il sistema Ai per i caccia da combattimento testato con successo sul Gripen svedese Altman: “Bonus da 100 milioni di dollari solo per firmare, e stipendi annui ancora più alti”. Secondo il fondatore di OpenAI, le offerte milionarie erano rivolte a membri chiave del team che ha creato ChatGPT. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’accusa di Sam Altman: “Meta ha offerto 100 milioni di dollari per strappare i nostri talenti”

