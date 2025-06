L’accusa della deputata M5s | Questa settimana abbiamo lavorato in Aula quattro ore Mi vergogno cosa devono pensare i cittadini?

In questa settimana l’aula della Camera è stata convocata per sole quattro ore di lavoro, una situazione che la deputata M5s Valentina D’Orso ha definito inaccettabile. La sua critica si rivolge alla paralisi del Parlamento, incapace di avanzare proposte senza decreti da convertire. Una realtà che solleva forti dubbi sulla rappresentanza e l’efficacia delle istituzioni. Ma cosa può fare davvero il Parlamento per riprendere il ritmo e tornare a essere punto di riferimento dei cittadini?

"Le forze di maggioranza non sono in grado di produrre o far procedere delle proposte di iniziativa parlamentare. Nel momento in cui non c'è un decreto da convertire, il Parlamento si ferma". Così, intervenendo alla Camera, la deputata M5s Valentina D'Orso ha stigmatizzato la sostanziale inattività dell'Aula di Montecitorio questa settimana. "In questa settimana l'aula della Camera è stata convocata per quattro ore di lavoro e la spiegazione è chiara a tutti: se non ci sono i soliti decreti legge del governo da convertire, non abbiamo provvedimenti da affrontare perché la maggioranza di centrodestra non ha lo straccio di una proposta da sottoporre all'aula", ha accusato.

