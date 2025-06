L’accorato appello del maturando ai vigili | Vi prego ho l’esame ma finisce multato ugualmente

L’emozione di un ragazzo in fase di esame si scontra con le difficoltà quotidiane di una città sempre più congestionata. Tra ansia, tensione e il tentativo di rispettare i tempi, un giovane ha scelto di lasciare un biglietto agli agenti per giustificare una mancata sosta, sperando di essere compreso. Ma la realtà si rivela dura: anche i gesti più sinceri possono non bastare. Ecco perché questa vicenda tocca nel profondo le sfide di studenti e cittadini.

Un ragazzo, pur di non arrivare in ritardo alla prima prova, ha lasciato un biglietto agli agenti di polizia locale per giustificare la mancata sosta pagata durante l'esame di maturità Tutti i residenti della Capitale sanno benissimo quale caccia al tesoro sia quella di trovare un parcheggio libero in determinati quartieri nelle ore di punta. Possiamo quindi tranquillamente immaginare la sensazione di impotenza e disperazione di un ragazzo che, arrivato al volante della propria auto nei pressi della scuola dove doveva sostenere la prima prova scritta dell'esame di Maturità, pur di non arrivare in ritardo in classe, ha provato a implorare i vigili urbani.

