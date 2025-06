L’abbraccio alla figlia Giorgia tra i Grandi del mondo con la piccola Ginevra | Sei tu la mia forza ovunque sempre

momento di autentica tenerezza che ha toccato il cuore di molte mamme e cittadini, uniscendo in un abbraccio simbolico i valori della famiglia e la leadership internazionale. In un mondo spesso diviso, la forza di una madre che si fa portavoce dell’amore e della speranza si rivela più potente di qualsiasi discorso politico. È un’immagine che ricorderemo come esempio di umanità e dedizione.

Una foto, tanti commenti di mamme, per una volta senza steccati e malizie politiche.”La mia forza più grande. Ovunque. Sempre”, ha scritto ieri su Instagram la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accompagnando il messaggio con una foto che la ritrae mentre abbraccia la figlia Ginevra. Lo scatto è stato condiviso dal Canada, dove Meloni si trova per partecipare al vertice del G7 e dove è accompagnata proprio dalla figlia. E’ stato un vertice difficile, quello in terra canadese, in un clima di tensione per i tanti focolai di guerra nel mondo. Ecco, forse, il perché di quell’abbraccio alla figlia, in ore di dialoghi su temi apocalittici, come quello della bomba atomica dell’Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - L’abbraccio alla figlia. Giorgia tra i Grandi del mondo con la piccola Ginevra: “Sei tu la mia forza, ovunque, sempre”

Le minacce rivolte alla figlia della Presidente Giorgia Meloni sono un fatto gravissimo e inaccettabile. Quando l’odio supera ogni limite e colpisce i figli, viene meno il senso stesso della civiltà democratica. Forza Italia esprime solidarietà profonda e vicinanza a Vai su Facebook

