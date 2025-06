la virtus bologna da achille polonara in ospedale con la coppa scudetto

La Virtus Bologna, fresca campione d’Italia, dimostra ancora una volta il suo cuore e la sua solidarietà. Dopo aver conquistato il titolo, i giocatori hanno portato la coppa scudetto ad Achille Polonara, ricoverato all’ospedale Sant’Orsola per una leucemia mieloide. Un gesto di grande empatia che ha commosso tifosi e sportivi. Il post social della Virtus racchiude un messaggio di speranza: “Forza Achille”, perché lo spirito di squadra va oltre il campo.

La Virtus Bologna, reduce dal trionfo contro Brescia nella finale scudetto di Basket, ha portato la coppa della Serie A ad Achille Polonara, il giocatore 33enne r icoverato all’ospedale Sant’Orsola per una leucemia mieloide. Il post social della Virtus Bologna per Polonara. “Te l’avevamo promesso e te l’abbiamo portata. Forza Achille”, scrive in un post sui social il club campione d’Italia pubblicando una foto che ritrae Polonara insieme ad alcuni compagni di squadra, che indossano una mascherina chirurgica. Si tratta di Marco Belinelli, Toko Shengelia e Alessandro Pajola. TE L’AVEVAMO PROMESSO E TE L’ABBIAMO PORTATA. 🔗 Leggi su Lapresse.it