La vendetta di Israele | l' ayatollah si chiama fuori Attentato ad Ahmadinejad

Dallo scoppio della guerra venerdì scorso, la tensione tra Israele e Iran si intensifica, mentre le forze israeliane si preparano a colpire con precisione e determinazione. La posta in gioco è alta: neutralizzare le minacce nucleari e missilistiche di Teheran. In questo scenario di conflitto imminente, il mondo resta in attesa di sviluppi cruciali che potrebbero ridefinire gli equilibri nella regione e oltre.

Ancora una settimana o forse due. Le forze armate israeliane (Idf) stimano che raggiungeranno i loro obiettivi in Iran entro quel lasso di tempo. Altri 14 giorni al massimo, dunque, dopo i primi cinque in cui Israele ha conquistato la piena operatività sui cieli della Repubblica islamica per rimuovere la «doppia minaccia esistenziale»: il programma nucleare iraniano e l'arsenale di missili balistici. Dallo scoppio della guerra venerdì scorso, l'Iran ha continuato a lanciare i propri proiettili sui centri abitati di Israele a ondate decrescenti, segno che la rivendicazione israeliana di aver diminuito in maniera sostanziale sia l'arsenale sia il numero delle postazioni di lancio dei missili iraniani corrisponde al vero.

