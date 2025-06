La vendetta dei Beati Paoli | al castello di Carini torna la visita teatralizzata notturna

segnare un tuffo nel passato, rivivendo le misteriose atmosfere di un’epoca avvolta nel segno della suspense e del mistero. Un’esperienza unica per appassionati di storia, teatro e avventure in notturna, che trasformerà il castello in un palcoscenico di emozioni indimenticabili. Non perdete l’occasione di immergervi in questa coinvolgente narrazione, dove ogni dettaglio svela i segreti più nascosti del passato.

La visita teatralizzata notturna “La Vendetta dei Beati Paoli - Processo all’assassino della Baronessa di Carini” unisce il divertimento del teatro all’approfondimento culturale di un tour alla scoperta del Castello La Grua Talamanca. Concepita per permettere ai visitatori-spettatori, tra fine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - La vendetta dei Beati Paoli: al castello di Carini torna la visita teatralizzata notturna

"La vendetta dei Beati Paoli-Processo all’assassino della baronessa": visita teatralizzata notturna al castello di Carini - Immergiti in un'atmosfera di mistero e intrighi al Castello di Carini! La visita teatralizzata "La Vendetta dei Beati Paoli" svela la storia avvincente dell'assassinio della Baronessa, un evento che ha segnato la cultura siciliana.

