La TV iraniana mostra il drone israeliano Hermes abbattuto

Le immagini diffuse dalla tv iraniana catturano un momento di grande tensione: un drone israeliano Hermes, avanzato e sofisticato, è stato abbattuto a Isfahan. La scena sottolinea quanto le operazioni militari nella regione siano sempre più complesse e imprevedibili. Nel contesto di questa escalation, si rafforza l’attenzione internazionale sulle dinamiche di potere e sicurezza in Medio Oriente, lasciando aperta una domanda: cosa riserverà il futuro di queste tensioni?

Isfahan, 18 giu. (askanews) - Le immagini pubblicate dai media statali iraniani mostrano un drone militare israeliano Hermes avanzato a Isfahan, nell'Iran centrale, abbattuto dalle forze di difesa aerea iraniane. L'esercito israeliano afferma che uno dei suoi droni è stato abbattuto da un missile terra-aria mentre operava sopra l'Iran, aggiungendo che il drone "è caduto in Iran. Non sono stati segnalati feriti e non vi è alcun rischio di violazione delle informazioni".

