La traccia C della Maturità 2025 svolta da Marco Buticchi | il tema su Borsellino e i giovani

La traccia C della maturità 2025, dedicata a Paolo Borsellino e ai giovani, ci invita a riflettere sull'importanza di memoria, giustizia e speranza nel mondo di oggi. A 33 anni dalla strage di via D'Amelio, il ministero dell'Istruzione sceglie di coinvolgere gli studenti con un tema di attualità che trae spunto da un articolo pubblicato poco dopo la tragedia. È un’occasione per riscoprire valori fondamentali e interrogarsi sul ruolo dei giovani nel costruire un futuro migliore.

Roma, 18 giugno 2025 – C’è anche Paolo Borsellino tra le tracce della maturità 2025. A 33 anni dalla strage di via D'Amelio, il ministero dell'Istruzione ha scelto il giudice siciliano tra le tracce per la tipologia C, il tema di attualità. Il brano proposto è tratto da 'I giovani, la mia speranza', pubblicato su Epoca il 14 ottobre 1992, appena 3 mesi dopo l'attentato che il 19 luglio 1992 costò la vita al giudice; riflette sull'importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa. Di seguito la traccia di tipologia C svolta dallo scrittore Marco Buticchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La traccia C della Maturità 2025 svolta da Marco Buticchi: il tema su Borsellino e i giovani

In questa notizia si parla di: maturità - tema - borsellino - giovani

Maturità, quali tracce potrebbero uscire alla prima prova: il toto-tema punta su D’Annunzio e sull’IA - Con l’avvicinarsi dell’esame di Maturità 2025, si riaccende il dibattito sulle possibili tracce per la prima prova di italiano.

Al via gli esami di maturità 2025. La prima prova è il tema di italiano. Ecco le tracce scelte dal ministero per gli studenti Vai su X

Maturità 2025, ecco le tracce della prima prova Vai su Facebook

Maturità 2025, Borsellino e giovani tra le tracce della prima prova. Pasolini e Tomasi di Lampedusa - La seconda traccia del tema di attualità riflette sulle piattaforme di social media, soffermandosi sul sentimento dell’indignazione; Maturità 2025, prima prova: c’è anche un brano di Paolo Borsellino tra le tracce proposte; Maturità al via, tra le tracce del tema un messaggio di Borsellino.