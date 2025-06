La Toscana invecchia servono badanti e colf | necessari oltre 134mila lavoratori domestici entro il 2028

In Toscana, il volto della cura si trasforma: con l’invecchiamento della popolazione cresce la richiesta di badanti e colf, destinata a superare i 134mila lavoratori entro il 2028. Un trend che evidenzia l’urgenza di risposte concrete e innovative per garantire assistenza di qualità. La sfida è grande, ma rappresenta anche un’opportunità per rafforzare il settore e valorizzare le professioni di cura.

Firenze, 18 giugno 2025 – In Toscana la domanda di lavoratori domestici continua a crescere, trainata dall’invecchiamento della popolazione e dalla necessità sempre maggiore di servizi di cura alla persona. Secondo le stime del terzo rapporto Assindatcolf, il sindacato dei datori di lavoro domestico, elaborato in collaborazione con il Centro Studi Idos su dati Istat e Inps, nel 2028 saranno necessari 77.900 badanti nella nostra regione, stimati 15.600 italiani e 62.300 stranieri. A questi si aggiungeranno 56.200 collaboratori domestici, contro i 55.600 del 2026, per un totale di oltre 134mila lavoratori complessivamente impiegati nel comparto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana invecchia, servono badanti e colf: necessari oltre 134mila lavoratori domestici entro il 2028

In questa notizia si parla di: lavoratori - toscana - domestici - invecchia

