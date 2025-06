La Toscana batte il diabete | Qui un nuovo farmaco è già prescrivibile

La Toscana fa un passo avanti nella lotta contro il diabete: ora è possibile prescrivere un nuovo farmaco innovativo, approvato ufficialmente e disponibile in 232 strutture. Con l'incidenza che cresce a livello nazionale, questa novità rappresenta una speranza concreta per milioni di italiani. Un traguardo importante che dimostra come la ricerca e l’attenzione regionale possano fare la differenza nella gestione di questa malattia. La Toscana conferma il suo ruolo di apripista nella prevenzione e cura del diabete.

Firenze, 18 giugno 2025 – Aumenta l’incidenza del diabete in Italia. Negli ultimi trent’anni la diffusione di quello di tipo due è più che raddoppiata e oggi si assesta mediamente attorno al 7% della popolazione, con picchi sopra l’8 in alcune regioni del Sud. I dati rilevati dalle principali società scientifiche e monitorati dall’Istituto Superiore di Sanità registrano, almeno, quattro milioni di italiani con diabete diagnosticato, oltre il 90 per cento dei quali con diabete di tipo due, mentre, secondo le stime, un altro milione vive con la patologia, ma non ne è a conoscenza per mancata diagnosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Toscana batte il diabete: “Qui un nuovo farmaco è già prescrivibile”

In questa notizia si parla di: diabete - toscana - batte - farmaco

In Italia, vivono circa 4 milioni di persone con diabete. Grazie alla prima insulina basale settimanale si riduce il numero di iniezioni settimanali da 7 a 1 migliorando qualità di vita e aderenza terapeutica Vai su Facebook

La Toscana batte il diabete: “Qui un nuovo farmaco è già prescrivibile”.

La Toscana batte il diabete: “Qui un nuovo farmaco è già prescrivibile” - Il professore Edoardo Mannucci, direttore di Diabetologia e Malattie del Metabolismo di Careggi: “È un problema che cresce con il progressivo invecchiamento della popolazione”. Lo riporta lanazione.it

Diabete, Ateneo Pisa brevetta un nuovo farmaco - Diabete, Ateneo Pisa brevetta un nuovo farmaco 'La nuova molecola ibrida protegge anche sistema circolatorio' FIRENZE , 22 marzo 2024, 17:05 ... Segnala ansa.it