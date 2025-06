La Svezia dice addio alle gabbie per le galline Perché in Italia siamo così indietro?

La Svezia fa un grande passo avanti, eliminando le gabbie per le galline e puntando a un futuro più etico. È il primo Paese al mondo a farlo, con le uova etichettate con il codice 3 sul guscio. Ma in Italia, cosa accade? Siamo ancora indietro, tra pratiche obsolete e scelte poco sostenibili. È ora di chiedersi: quando cambieremo rotta?

La Svezia libera le galline: il primo paese al mondo a farlo - Lo confermano i dati ufficiali raccolti dalle autorità regionali e dal gruppo Project 1882, ed è una notizia che risuona come uno spartiacque nella storia

In Svezia non ci sono più galline in gabbia: un esempio concreto per il benessere animale - Questo traguardo non è stato raggiunto per imposizione legislativa ma attraverso un percorso di trasformazione culturale.