La strage di Suviana Recuperati 5 dispositivi in un’ora di immersione Entro 60 giorni i dati

In un intervento rapido e preciso, i vigili del fuoco hanno recuperato cinque dispositivi elettronici in appena un’ora di immersione nel lago di Suviana, contribuendo alle indagini sulla tragedia che il 9 aprile 2024 costò la vita a sette lavoratori. Questa operazione, fondamentale per l’accertamento tecnico irripetibile richiesto dalla Procura, rappresenta un passo cruciale verso la verità. La loro dedizione testimonia come il coraggio e la professionalità siano strumenti chiave nella ricerca della giustizia.

In poco più di un’ora i vigili del fuoco sono scesi al livello -6 della centrale Enel Green Power di Bargi, nel lago di Suviana. I sommozzatori si sono immersi nell’acqua, hanno raggiunto gli armadi e hanno recuperato i cinque dispositivi elettronici, completando la missione dell’ accertamento tecnico irripetibile richiesto dalla Procura. Così, per le indagini dello scoppio che il 9 aprile del 2024 provocò la morte di sette lavoratori e il ferimento di altri sei, nel cui registro sono iscritte cinque persone, arriva un altro passo in avanti. Un Plc – controllo logico programmabile – Siemens, due switch di rete, sempre Siemens, e due centraline diagnostiche per sensori di vibrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La strage di Suviana. Recuperati 5 dispositivi in un’ora di immersione. Entro 60 giorni i dati

