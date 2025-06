La storia è dipinta dai vincitori | Kent Monkman al DAM di Denver

Scopri la sorprendente mostra "History is Painted by the Victors" di Kent Monkman al Denver Art Museum, un viaggio visivo che sfida le narrazioni tradizionali della storia. Attraverso opere potenti e provocatorie, l'artista Fisher River Cree rivela le storie spesso ignorate o distorte, offrendo una prospettiva unica e coinvolgente. Non perdere questa occasione di immergerti in un'arte che invita alla riflessione e alla scoperta, fino al 17 agosto 2025.

Denver, 18 giu. (askanews) - "Kent Monkman: History is Painted by the Victors", è la prima grande mostra negli Stati Uniti dedicata al celebre artista Kent Monkman (Fisher River Cree Nation, nato nel 1965) ospitata dall'Art Museum di Denver (DAM), tra i musei consigliati da Brand USA e Visit Denver. La mostra è visitabile sino al 17 agosto 2025 nella Anschutz Gallery del museo, al secondo piano dell'Hamilton Building, ed è inclusa nel biglietto d'ingresso generale. Con base a New York e Toronto, in Canada, Monkman è noto per i suoi interventi provocatori sulla storia dell'arte dell'Europa occidentale e americana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La storia è dipinta dai vincitori": Kent Monkman al DAM di Denver

In questa notizia si parla di: monkman - denver - kent - storia

“La storia è dipinta dai vincitori”: Kent Monkman al DAM di Denver; La storia è dipinta dai vincitori: Kent Monkman al DAM di Denver; “L’Urlo” dell’artista canadese nativo americano Kent Monkman.