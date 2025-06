La sovratensione le oscillazioni e poi la reazione a catena | il governo spagnolo svela le 3 cause del maxi-blackout di aprile

scatenato una riflessione globale sulla vulnerabilità delle reti elettriche. Secondo il rapporto, tre sono le cause principali: la sovratensione, le oscillazioni e la reazione a catena che ne è derivata. Una scoperta che invita a ripensare le strategie di sicurezza e resilienza dei sistemi energetici. Ma cosa si può imparare da questa vicenda e come possiamo prevenire futuri blackout di questa portata?

È stato un «fenomeno di sovratensione» a causare il maxi-blackout che lo scorso 28 aprile ha lasciato al buio l’intera penisola iberica. O almeno questo è quanto fa sapere il governo spagnolo, che nelle scorse ore ha presentato il rapporto conclusivo della commissione incaricata di indagare sulle cause dell’incidente. L’ apagón – come viene chiamato in Spagna – ha dato il via a un dibattito che si è allargato ben oltre i confini iberici e ha finito per chiamare in causa anche la politica, specialmente chi da destra attaccava il governo di Pedro Sánchez e le sue politiche energetiche orientate sulle rinnovabili. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: sovratensione - governo - spagnolo - maxi

La sovratensione, le oscillazioni e poi «la reazione a catena»: il governo spagnolo svela le 3 cause del maxi-blackout di aprile; Eccessiva tensione: svelate le cause del blackout in Spagna.

Blackout in Spagna, il report del governo: “Non fu cyberattacco ma ragioni multifattoriali” - La ministra per l’energia Aagesen ha presentato i risultati dell’inchiesta sull’incidente che ha colpito la penisola iberica lo scorso 28 aprile. Secondo repubblica.it

Spagna, “Il black-out colpa di sovratensioni” - out spagnolo di fine aprile, come previsto, era della rete: niente attacchi hacker, niente crollo delle rinnovabili, ma la nota mancanza di investimenti per rendere l’infra ... Segnala ilfattoquotidiano.it