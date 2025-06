La Scuola Basket Arezzo vince la Coppa Toscana con l’Under13 femminile

Arezzo, 18 giugno 2025 – Un trionfo emozionante per la Scuola Basket Arezzo: la storica vittoria della squadra Under13 femminile in Coppa Toscana. Dopo una stagione di duro impegno e crescita, le giovani campionesse hanno dimostrato carattere e talento, scrivendo un capitolo indimenticabile nella storia del club. Questo successo non solo celebra il talento delle ragazze, ma rappresenta anche un importante passo avanti per il movimento femminile nel panorama cestistico locale.

Arezzo, 18 giugno 2025 – L a Scuola Basket Arezzo vince la Coppa Toscana con l’Under13 femminile Storico successo per la Scuola Basket Arezzo. La società aretina ha messo in bacheca il suo primo titolo in assoluto a livello femminile con le ragazze dell’Under13 che, al termine di una stagione di costante crescita, hanno conquistato la vittoria in Coppa Toscana. Le quindici cestiste di questa formazione hanno dimostrato carattere e talento a confronto con avversarie di tutta la regione e hanno scritto una pagina indelebile per la Sba che, con questo traguardo, corona anni di impegno per fondare, radicare e sviluppare il movimento femminile all’interno del proprio settore giovanile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Scuola Basket Arezzo vince la Coppa Toscana con l’Under13 femminile

Splendide e grintose le ragazze della Scuola Basket Arezzo Under 13, che ieri hanno conquistato la Coppa Toscana di categoria! E complimenti a tutte le squadre partecipanti! Vai su Facebook

