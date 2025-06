La sannita Martina Iannella vincitrice del premio ‘Franco Montagna’ per la logica matematica

La giovane e brillante Martina Iannella, originaria della sannità, si aggiudica il prestigioso premio “Franco Montagna” per la logica matematica. Questo riconoscimento, assegnato ogni due anni dall’AILA e dall’UMI, celebra le eccellenze nel campo della logica e delle sue applicazioni. Con un dottorato in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche conseguito nel 2023, Iannella si distingue per il suo talento e la passione scientifica, segnando un passo importante nel panorama matematico italiano.

La sannita Martina Iannella è la vincitrice del premio "Franco Montagna" che viene bandito con cadenza biennale dall' Associazione Italiana di Logica e sue Applicazioni (AILA) e dall'Unione Matematica Italiana (UMI) per una tesi di dottorato su argomenti inerenti la Logica Matematica e le sue applicazioni. Iannella ha conseguito il dottorato in Informatica e Scienze Matematiche e Fisiche nell'ottobre 2023 presso l'Università degli studi di Udine con la tesi From real-life to very strong axioms. Classi?cation problems in Descriptive Set Theory & regularity properties in Generalized Descriptive Set Theory, (supervisore Alberto Marcone, cosupervisore Vincenzo Dimonte).