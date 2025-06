La saga dei Badoni raccontata alla biblioteca di Barzanò

Venerdì 20 giugno, la biblioteca di Barzanò si anima con il racconto avvincente della saga dei Badoni, una famiglia di industriali che ha attraversato il Novecento italiano. Un viaggio tra passato e presente, narrato attraverso le voci delle donne di casa, in un incontro esclusivo con gli autori Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi. Un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire i segreti di un’epoca e di una famiglia testimonianza di resilienza e tenacia.

Barzanò, 18 giugno 2025 - La storia intima di una famiglia di industriali che ha attraversato il Novecento italiano, i Badoni, raccontata attraverso le voci delle donne di casa. Una saga protagonista del libro “Una casa di ferro e di vento”, di Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi, che saranno ospiti venerdì 20 giugno alle 21 in biblioteca a Barzanò, in occasione dell’incontro organizzato dalla Commissione Cultura e Peregolibri, in dialogo con Marta Perego. Una presentazione che si inserisce nelle attività di Barzanò Città che legge, organizzate costantemente in collaborazione con i firmatari del patto per la lettura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it