La Roma riparte c’è Massara dopo Ghisolfi | la situazione

La Roma si prepara a ripartire con nuova energia, pronta a scrivere un capitolo entusiasmante della sua storia. Dopo l’addio di Ghisolfi, il club ha già individuato il successore: un nome di grande calibro che garantirà un nuovo slancio alla squadra. La scelta sarà ufficializzata a breve, e i tifosi possono aspettarsi grandi novità . La rivoluzione giallorossa sta per cominciare, e il futuro promette emozioni da non perdere.

I giallorossi avranno un nuovo direttore sportivo dopo l’addio del francese La Roma riazzera e riparte. Frederic Massara è vicinissimo al ritorno in giallorosso dopo l’addio di Florent Ghisolfi, giĂ formalizzato e sostanzialmente pure annunciato da Claudio Ranieri nella conferenza stampa di ieri. “Presto saprete il nome del nuovo Direttore sportivo”, ha detto il senior advisor della Roma. E il nome è stato giĂ individuato, ovvero l’ex Milan e Rennes che ha lasciato il club francese dopo neanche un anno di esperienza. Frederic Massara (LaPresse) – calciomercato.it Un profilo che giĂ da qualche mese orbita dalle parti di Trigoria, mai dimenticato anche dai tifosi: in tanti lo avrebbero voluto rivedere in giallorosso dopo il lavoro svolto quando era in coppia con Walter Sabatini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it