la roma cerca il suo nuovo architetto dopo ghisolfi serve visione prima ancora che mercato

La Roma si prepara a scrivere un nuovo capitolo, alla ricerca di un architetto capace di guidare la rinascita con una visione chiara e innovativa. Dopo l'addio di Ghisolfi, il club si concentra su una scelta strategica che vada oltre il semplice mercato: trovare un leader che possa plasmare un progetto forte e duraturo. La sfida è aperta, e il futuro richiede intuizione e determinazione.

Tramonta in silenzio l’era di Florent Ghisolfi, un’avventura durata meno di quanto ci si aspettasse. Una separazione che non sorprende nei modi, ma nei tempi sì: a poche settimane dal via della preparazione estiva, con Gian Piero Gasperini appena insediato e una rosa da rifondare, la Roma si ritrova senza direttore sportivo. Un vuoto che pesa. Non solo per le operazioni di mercato, ma soprattutto per l’identitĂ di progetto che il nuovo corso dovrebbe incarnare. Chi sarĂ il braccio operativo di Gasperini? Chi dovrĂ affiancarlo nelle scelte tattiche, tecniche, e soprattutto umane? Sono domande che a Trigoria non possono restare sospese ancora a lungo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it