La Roma ‘brucia’ anche Ghisolfi ma Friedkin non può gestire la società senza manager

L'AS Roma, sotto la guida instabile di Friedkin, si trova nel vortice di continui cambiamenti dirigenziali. Dopo le dimissioni di Lina Soulouku e le uscite di Ghisolfi e Vitali, la società sembra perdere la bussola, evidenziando l’urgenza di una gestione strategica e stabile. Senza un manager forte, il futuro dei giallorossi resta incerto, mentre i tifosi attendono risposte concrete. La vera domanda è: potrà Friedkin ristabilire equilibrio e successi?

(Adnkronos) – Via il direttore sportivo Florent Ghisolfi e via Lorenzo Vitali, che qualche mese fa era stato nominato Chief Administrator Officer. L’As Roma di Dan e Ryan Friedkin cambia ancora i suoi manager, dopo le dimissioni della Ceo Lina Soulouku a settembre scorso, immediatamente dopo il clamoroso esonero di Daniele De Rossi, e l’attesa di un nuovo Ceo che non è mai arrivato. A Trigoria, in questo momento, i punti fermi restano Claudio Ranieri, senior advisor che ha appena rinunciato alla panchina della Nazionale, e Gian Piero Gasperini, che ha appena accettato di diventare il nuovo allenatore e che è stato appena presentato. 🔗 Leggi su Seriea24.it