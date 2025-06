La risposta di Meghan Markle alle critiche per il video del pre parto | C’è vita vera dietro

Da quando Meghan Markle è entrata nella vita di Harry, il suo percorso ha suscitato opinioni contrastanti e discussioni accese. Recentemente, la Duchessa ha affrontato le polemiche scaturite dal video del pre-parto pubblicato in occasione del quarto compleanno di Lilibet Diana. La sua risposta, diretta e sincera, evidenzia la volontà di mostrare il lato autentico della vita familiare, andando oltre le critiche e aprendosi al dialogo con i suoi sostenitori.

Da quando è comparsa nella vita di Harry, Meghan Markle è sempre stato un personaggio divisivo, soprattutto dopo la scelta della coppia di abbandonare la Royal Family per trasferirsi negli USA, patria della ex attrice. E le critiche a Markle non sono mancate neppure quando, qualche settimana fa, in concomitanza con il quarto compleanno della secondogenita Lilibet Diana, la Duchessa di Sussex ha pubblicato sui propri social un video inedito della sala parto, in cui, per stimolare le contrazioni, lei e il marito ballavano. Un siparietto divertente, ma non per tutti, evidentemente. “Entrambi i nostri figli sono nati una settimana dopo la data di scadenza – ha scritto Meghan Markle nella caption del video – Così quando il cibo piccante, tutta quella camminata e l’agopuntura non funzionavano: c’era solo una cosa da fare”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - La risposta di Meghan Markle alle critiche per il video del pre parto: “C’è vita vera dietro”

