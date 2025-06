La rimozione delle responsabilità di Israele la rassegnazione su Gaza | così Trump ha seppellito il G7

Il mondo si interroga sul fallimento del G7 in Canada, un summit che ha evidenziato con chiarezza quanto le parole siano lontane dai fatti. Tra tensioni su Gaza, Ucraina e Iran, l'assenza di azioni concrete mette in crisi il rispetto del diritto internazionale. È il momento di riflettere su come ripristinare il dialogo e la responsabilità globale, perché il futuro non può essere lasciato al semplice declamare.

Il G7 in Canada non solo è stato completamente inutile, ma ha certificato la distanza tra i proclami e la realtà dei fatti. Su Ucraina, Gaza e crisi iraniana, ormai, il diritto internazionale sembra non contare più nulla.

In questa notizia si parla di: gaza - rimozione - responsabilità - israele

La crisi umanitaria a Gaza e l'escalation tra Iran e Israele hanno fatto crollare gli ultimi fragili equilibri in Medio Oriente, trasformando la regione in un punto di rottura drammatico per il futuro dell'umanità . Nel caos globale, le risposte mancano. Stati Uniti, Franc

La rimozione delle responsabilità di Israele, la rassegnazione su Gaza: così Trump ha seppellito il G7; Gaza, gli Usa bocciano la risoluzione Onu sul cessate il fuoco. Attacco Idf in Siria; Autorità di Gaza, almeno 45 morti negli attacchi d'Israele. Idf: Colpito covo di Hamas - Ufficio Netanyahu: 'condoglianze per la morte del Papa'.