La Regione Abruzzo al voto sulla legge del ' fine vita' | seduta urgente del consiglio regionale

L'Abruzzo si prepara a una svolta storica: giovedì 19 giugno, il consiglio regionale si riunirà in seduta urgente per discutere la legge sul fine vita e il suicidio medicalmente assistito. Un dibattito che potrebbe ridefinire i diritti dei cittadini e le scelte personali. Nell’aula “Sandro Spagnoli” dell’Emiciclo, si apre un capitolo cruciale per il futuro etico e legale della regione, aprendo le porte a un confronto decisivo e profondamente umano.

Il consiglio regionale dell'Abruzzo al voto sul suicidio medicalmente assistito. Una seduta urgente è convocata per giovedì 19 giugno, alle ore 15.30, nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” di palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila. All’esame dell’assemble il progetto di legge, “Procedure e tempi per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - La Regione Abruzzo al voto sulla legge del 'fine vita': seduta urgente del consiglio regionale

In questa notizia si parla di: abruzzo - legge - seduta - consiglio

Di Marco (Pd) sull'Abruzzo al Salone del libro di Torino: "Dalla Regione contributi bassissimi agli editori, serve una nuova legge" - Il consigliere regionale Antonio Di Marco del Partito Democratico esprime preoccupazione per la partecipazione dell'Abruzzo al Salone del Libro di Torino.

Convocata per giovedì 19 giugno una seduta urgente del Consiglio regionale dell’Abruzzo. In esame la legge sul suicidio medicalmente assistito Vai su Facebook

La Regione Abruzzo decide sulla legge del fine vita: fissata la seduta urgente del consiglio; La Regione Abruzzo al voto sulla legge del 'fine vita': seduta urgente del consiglio regionale; CONSIGLIO ABRUZZO: SEDUTA URGENTE IL 19 GIUGNO, VOTO SU SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO.

Consiglio Abruzzo al voto sul fine vita giovedì 19 giugno - E' stata fissata per giovedì prossimo, 19 giugno, una seduta urgente del Consiglio regionale dell'Abruzzo con all'ordine del giorno la tematica del fine vita: in aula ci sarà l'esame del progetto di l ... Segnala ansa.it

Il consiglio regionale abruzzo convoca seduta urgente per discutere legge sul fine vita e suicidio assistito - Il consiglio regionale d’Abruzzo si riunisce il 19 giugno 2025 per discutere un progetto di legge urgente sul suicidio medicalmente assistito, con l’obiettivo di definire procedure e tempi per l’assis ... Si legge su gaeta.it