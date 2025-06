La Rai si prende il programma cult di Mediaset ma senza Bonolis | il retroscena

Dopo otto anni di attesa, il celebre programma cult di Mediaset si prepara a tornare, ma questa volta sotto il segno della Rai 2. Un restyling sorprendente, senza la storica coppia Bonolis-Laurenti, e con un trio comico inedito, promette di rivoluzionare il format e catturare nuovamente l’attenzione del pubblico. La tv italiana si appresta a vivere un nuovo capitolo di questa avventura, lasciando tutti con il fiato sospeso per l’annuncio ufficiale.

News Tv. A 8 anni dall’ultima edizione, uno dei programmi più amati della TV italiana sta per tornare, ma con una veste completamente rinnovata. Lo storico format firmato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tornerà presto sugli schermi, ma questa volta sarà Rai 2 ad accoglierlo in prima serata. A guidarlo non sarà la storica coppia di Canale 5, bensì un inedito trio comico. Ecco tutto quello che sappiamo in attesa dell’annuncio ufficiale. Leggi anche: Antonella Clerici sfida Maria De Filippi: la decisione a sorpresa della Rai Il ritorno di un cult della TV italiana. Correva l’anno 1999 quando Canale 5 lanciava la prima edizione di Chi ha incastrato Peter Pan?, un format pensato per dare spazio alla voce, alla spontaneità e all’umorismo dei bambini dai 4 ai 9 anni. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - La Rai si prende il programma cult di Mediaset, ma senza Bonolis: il retroscena

In questa notizia si parla di: bonolis - prende - programma - cult

Tra gli ospiti della terza puntata di ‘Belve‘, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, c’era la food influencer più famosa d’Italia Benedetta Rossi. La Cristina d’Avena della cucina, cuoca influencer da 18 milioni di follower e ‘anti chef’ per Vai su Facebook

Gerry Scotti e la verità sul tradimento: “Mi sono vergognato, dico…”; Sonia Bruganelli: «Ho tradito Paolo Bonolis e gliel’ho confessato, non l’ha presa bene. Laura Freddi? Prima er; Una modella reggina nel cast dell’ottava edizione di Ciao Darwin.

Stefano De Martino conduttore di un programma cult su Mediaset: annuncio in diretta! - Paolo Bonolis ha pensato seriamente a De Martino per portarlo a Mediaset ... Come scrive diregiovani.it

Paolo Bonolis al lavoro su un programma inedito top secret? L’ultimo scoop - Insomma se in quest’ultima stagione tv Bonolis è stato un po’ in disparte con la sola conduzione del suo ... Si legge su msn.com