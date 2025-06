La rabbia dei pendolari viterbesi | sono bastati 2 minuti per perdere la coincidenza ad Orte

La rabbia dei pendolari viterbesi cresce ogni giorno, vittime di disagi e inefficienze che minano la loro pazienza. Dopo un pomeriggio segnato da forti ritardi sulla tratta Roma-Viterbo, due minuti sono stati sufficienti per perdere la coincidenza ad Orte, lasciando migliaia di persone senza alternative. La frustrazione esplode nel Comitato Pendolari Orte, che chiede risposte concrete e un servizio all’altezza delle aspettative. È ora di agire per il rispetto dei pendolari!

Ancora disagi per i pendolari diretti da Roma a Viterbo: dopo un pomeriggio di forti ritardi sulla tratta, per due minuti hanno perso la coincidenza ad Orte per il capoluogo viterbese. Questa la triste cronistoria raccontata dal Comitato Pendolari Orte: "Il RV 4156 diretto ad Ancona proveniente.

