La protesta dei No Bezos | Questo matrimonio non s’ha da fare a Venezia

La candidatura alle nozze di Jeff Bezos a Venezia ha acceso un battibecco tra sostenitori e oppositori. Da un lato, gli attivisti protestano contro il matrimonio, temendo impatti ambientali e culturali sulla storica laguna. Dall’altro, i supporter vedono in Bezos un’opportunità di rilancio economico. La questione diventa simbolo di un dibattito più ampio: è giusto aprire le porte alle star del business o rispettare la tradizione?

Jeff Bezos e Lauren Sà nchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

