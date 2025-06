La proposta di Ascom | Comacchio capitale europea della musica giovanile dal vivo

Comacchio si candida a diventare la capitale europea della musica giovanile dal vivo, proponendo un palcoscenico vibrante e inclusivo. La richiesta di Ascom Comacchio, avanzata dopo il successo di ‘Mare di musica’ — che ha visto crescere i partecipanti da 110 a 1.600 in soli cinque anni — pone le basi per un futuro ricco di talento, emozioni e promozione culturale. È il momento di far risuonare le note di questa straordinaria realtà anche oltre i confini locali.

"Comacchio diventi capitale europea della musica giovanile dal vivo". E' quanto chiede la sezione locale di Confcommercio, all'indomani dell'evento 'Mare di musica': "L'evento – spiegano dall'associazione – è nato nel 2018 con appena 110 partecipanti e quest'anno ha raggiunto la quota di 1.600.

