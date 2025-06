La proposta di Ascom | Comacchio capitale europea della musica giovanile dal vivo

Immaginate una città che diventa il cuore pulsante della musica giovanile europea, un palcoscenico vibrante di talenti emergenti e passione autentica. È questa la visione di Ascom Comacchio, che propone di consacrare la città come capitale europea della musica dal vivo. Dopo il successo travolgente di ‘Mare di musica’, con oltre 1.600 partecipanti, l’obiettivo è far sì che Comacchio diventi un punto di riferimento internazionale per le nuove generazioni di artisti e appassionati.

"Comacchio diventi capitale europea della musica giovanile dal vivo". E' quanto chiede la sezione locale di Confcommercio, all'indomani dell'evento 'Mare di musica': "L'evento – spiegano dall'associazione – è nato nel 2018 con appena 110 partecipanti e quest'anno ha raggiunto la quota di 1.600.

