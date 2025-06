La Promessa trame spagnole | Curro costretto a sposare Matilde Julia Valdes?

L’arrivo di Julia Valdes ha scosso gli equilibri di “La Promessa”, svelando un passato nascosto e un segreto che potrebbe cambiare tutto. La giovane donna, ex fidanzata di Paco, si presenta con intenzioni misteriose, ma il suo arrivo non è casuale: nasconde un legame profondo e inatteso con il presente di Curro. Cosa riserverà il destino a questa enigmatica figura? La verità sta per essere svelata, e nulla sarà più come prima...

L’arrivo di Matilde “Julia” Valdes ha inizialmente acceso molte domande tra i fans de La Promessa. Chi è davvero quella giovane donna e perché è giunta fin là? L’insistenza con cui ha chiesto a Curro i particolari dal fronte hanno aperto la strada alla verità: si tratta dell’ex fidanzata del giovane Paco, ucciso nel corso di una missione in guerra. Niente faceva presagire però che l’arrivo della giovane avrebbe potuto segnare il destino di Curro e Martina. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni spagnole La Promessa: Curro responsabile della morte di Paco?. Cosa sia veramente accaduto al fronte non è mai stato svelato con chiarezza, ma qualcuno sembra convinto che la morte di Paco sia dovuta al giovane Curro. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - La Promessa, trame spagnole: Curro costretto a sposare Matilde “Julia” Valdes?

«Curro non potrà mai innamorarsi di me, perché nel profondo nutre dei sentimenti per Martina.» Questa affermazione di Matilde mette in moto una serie di eventi drammatici nelle nuove puntate di "La Promessa". Il matrimonio arrangiato tra Curro de la Mata e Vai su Facebook

