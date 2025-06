La produzione di Belve Crime querela Corona dopo il caso Bossetti lui sbotta | Noi abbiamo le prove

Fabrizio Corona torna al centro delle polemiche, scagliandosi contro la puntata di Belve Crime e accusando Massimo Bossetti di aver ricevuto ingenti somme. Tuttavia, Francesca Fagnani ha prontamente smentito le sue affermazioni. Le dichiarazioni dell’ex paparazzo potrebbero ora aprire un importante contenzioso legale, poiché Fremantle, produttrice del programma, si è detta decisa a tutelare la propria reputazione con azioni legali. La vicenda promette sviluppi ancora più sorprendenti nel mondo dello spettacolo e delle cronache giudiziarie.

Fabrizio Corona c’è andato giù pesante contro la puntata di Belve Crime di Francesca Fagnani ed ha anche dichiarato che Massimo Bossetti sarebbe stato pagato una cifra a quattro zeri, ma la Fagnani l’ha subito smentito: “ Non è vero “. Queste dichiarazioni di Corona, adesso potrebbero costargli una querela, perché la società che produce Belve, Fremantle, è intervenuta con una nota ufficiale ed ha promesso azioni legali per difendere il format e anche Francesca Fagnani. “In merito alle esternazioni del signor Fabrizio Corona si precisa che Fremantle non ha elargito alcun compenso al signor Massimo Bossetti per la sua partecipazione al programma ‘Belve’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La produzione di Belve Crime querela Corona dopo il “caso Bossetti”, lui sbotta: “Noi abbiamo le prove”

