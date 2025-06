La prima prova dell’esame di maturità 2025

la propria riflessione con chiarezza e profondità. È il momento di mettere alla prova capacità, creatività e fermezza nel tracciare un proprio percorso di pensiero. La strada verso il futuro parte da qui: pronti a scrivere la vostra storia?

Oggi, in tutta Italia, da Bolzano a Lampedusa, suona la stessa campanella: comincia la prima prova dell'esame di maturità, quella che più di ogni altra chiede agli studenti non solo di sapere, ma di pensare. È il tema di italiano, la prova scritta che inaugura la sessione 2025 dell'Esame di Stato, identica in tutti gli istituti. Sette tracce, sette possibilità per dimostrare cosa significhi oggi ragionare con la propria testa, articolare un'idea, sostenere un argomento. Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha predisposto le tracce suddividendole tra analisi del testo letterario, temi di attualità e saggi argomentativi su ambiti storico-filosofici, scientifici, economici, sociali.

Maturità 2025: meno di un mese alla prima prova. Guida essenziale all'esame - Manca meno di un mese all'esame di maturità 2025, con la prima prova in programma il 18 giugno. Gli studenti aretini si preparano ad affrontare questa sfida cruciale per il conseguimento del diploma.

