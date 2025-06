La premier ‘abbandona’ il cowboy Usa.

Mentre il mondo si muove tra tensioni crescenti e alleanze in evoluzione, l’Italia si riappropria del suo ruolo nelle dinamiche europee, lasciando alle spalle l’illusoria opzione ‘trumpiana’. Con la premier che abbandona il mito del cowboy a stelle e strisce, l’attenzione si sposta verso una strategia più diplomatica e condivisa. È il momento di riflettere su quale sarà il futuro dell’Italia nel nuovo scenario globale...

Roma, 18 giugno 2025 – Mano mano che la situazione geopolitica mondiale si ingarbuglia sempre di più, è più chiaro che l’opzione ‘trumpiana’ della premier italiana scema di consistenza, e che l’orizzonte italiano torna a essere stabilmente quello europeo. Di fronte a un Trump che sulla guerra all’ Iran assume posture da cowboy davvero poco compatibili con il pur deciso sostegno europeo a Israele nella crisi con Teheran ("Sappiamo dov’è Khamenei, ma per adesso non l’uccideremo"), un Trump che addirittura medita se entrare direttamente nel conflitto, ipotizza il coinvolgimento di Putin come mediatore, lascia intendere la possibilità di un indicibile scambio con Mosca (aiutateci a risolvere la crisi con l’Iran e vi lasciamo campo aperto in Ucraina ), ecco di fronte a tutto questo diventa evidente che ormai le idee americane divergono radicalmente da quelle dei partner europei e della stessa Giorgia Meloni, che nel sostegno a Kiev e nella condanna di Putin si era giocata buona parte della sua credibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net