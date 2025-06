La polizia innesca un incendio in Sardegna per reprimere una manifestazione

Una protesta in Sardegna si trasforma in un incidente drammatico: la polizia avrebbe innescato un incendio per reprimere i manifestanti a Decimomannu. Questo episodio solleva gravi preoccupazioni sul modo in cui si gestiscono i diritti civili e le tensioni in una regione già presa d’assalto da interessi militari. La Sardegna, crocevia di strategie geopolitiche e di lotte locali, si trova ora al centro di un grave scenario che richiede attenzione e riflessione.

La polizia scatena un incendio durante una protesta in Sardegna: la repressione scatena il fuoco a Decimomannu. Questo è un fattore preoccupante. La Sardegna è da tempo una delle principali piattaforme logistiche e strategiche della NATO e dell'esercito italiano. Decine di migliaia di ettari sottratti alla popolazione, alla salute e all'autodeterminazione, in nome della guerra permanente. Ma sabato 14 giugno, a Decimomannu (Cagliari), durante l'ennesima protesta antimilitarista organizzata dal movimento A Foras e da altre realtà locali, la repressione ha superato il limite: arresti, lacrimogeni, elicotteri utilizzati come dispositivi antisommossa.

La repressione è infatti iniziata ancora prima dell’inizio della manifestazione in programma, con l‘arresto di un compagno del movimento, ed è proseguita causando, di fatto, un esteso incendio Vai su X

