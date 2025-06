La Pistoiese-Rosselli e le opere preliminari

I lavori per la linea 3 della tramvia a Firenze stanno accelerando, con le opere preliminari in corso in vista della posa dei binari. Mentre si avvicinano i progressi concreti, anche la linea 4.1, che collegherĂ Porta al Prato alle Piagge, si fa avanti: Palazzo Vecchio ha incaricato la Direzione Ambiente di approfondire lo studio sul Fosso Macinante, aprendo nuove prospettive di sviluppo e innovazione per la mobilitĂ cittadina.

FIRENZE I lavori per la linea 3 della tramvia per Bagno a Ripoli procedono spediti con il via due giorni fa alle opere propedeutiche in vista della posa dei binari in viale Giannotti. Ma qualcosa si sta muovendo anche per la linea 4.1 quella che allaccerĂ Porta al Prato alle Piagge. Palazzo Vecchio infatti ha delegato la direzione Ambiente ad affidare un incarico conoscitivo per studiare il comportamento del Fosso Macinante. Il canale artificiale alimentato dall'Arno che sfocia nel Bisenzio è al centro del tracciato della linea 4.1 e di alcune sue opere supplementari. Come la nuova direttrice Pistoiese-Rosselli: due chilometri di asfalto che consentiranno di scaricare di motori l'area nord-ovest della cittĂ .

