La Pesa è di nuovo minacciata Va cambiato il codice dell’ambiente

L’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi lancia un messaggio di speranza e impegno: dopo anni di criticità, finalmente si intravedono segnali di cambiamento per il Torrente Pesa. Con il progetto di paesaggio approdato in Regione, si prospetta un futuro più sostenibile e ricco di speranze. Ma la strada è ancora lunga: serve uno sforzo collettivo per trasformare questa visione in realtà e tutelare il nostro patrimonio naturale.

"Ho lavorato con tutti i Comuni rivieraschi al Progetto di Paesaggio che potrebbe aiutarci davvero a costruire nel medio periodo un torrente diverso e che tra pochi giorni dovrebbe essere approvato dalla giunta regionale e da tutti i Comuni. Speriamo. In effetti qualcosa si inizia a vedere, ma serve uno sforzo ulteriore". Parola dell’assessore all’ambiente Lorenzo Nesi, che da anni pone l’accento sulle criticità evidenziate in estate dalla Pesa. Due sere fa, tra l’altro, Nesi ha partecipato a Calenzano, in veste di ospite e di relatore, a un incontro incentrato sulla risorsa idrica. Ha ricordato il Contratto di fiume della Pesa, del quale fu fra i principali promotori e che conta oggi decine di soci istituzionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "La Pesa è di nuovo minacciata. Va cambiato il codice dell’ambiente"

