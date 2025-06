La Perla parla americano | L’importante è il progetto Nuovo lustro per il brand

La Perla, simbolo di eleganza e tradizione, si prepara a un nuovo capitolo con il progetto Lustro, un’innovazione che promette di rilanciare il marchio nel panorama internazionale. Alla fine, sono state le perline a vincere, diventando il simbolo di una lotta storica del brand. Questa volta, sembra davvero l’inizio di una rinascita, guidata da un imprenditore americano che ha compreso il valore del made in Italy. Il viaggio è appena cominciato.

Alla fine hanno vinto le perline. Sono loro il simbolo di una vertenza che da anni coinvolge il marchio della lingerie del lusso. Questa volta la sensazione è che sia davvero l'inizio di una nuova era, un viaggio da compiere insieme a un imprenditore che viene da Oltreoceano e ha compreso l'importanza del made in Italy nel mondo, investendo nel Brunello di Montalcino e ora nell'emblema dell'intimo bolognese, La Perla. Peter Kern, 57 anni, ex ad di Expedia, non ha solo acquistato una realtà a rischio fallimento, ha comprato un'idea, delle competenze e un modo di lavorare italiano, ben raffigurato dal senso di appartenenza di chi opera nella ditta di via Mattei.