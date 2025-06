La perimenopausa mi sta rovinando il sonno Cosa fare?

La perimenopausa può trasformare le notti in un vero incubo, tra sudori improvvisi e insonnia. Ma non tutto è perduto: esistono strategie efficaci e soluzioni naturali per ritrovare il sonno e il benessere. Non lasciare che le difficoltà ti sopraffanno: scopri come affrontare questa fase con serenità e tornare a dormire sonni tranquilli, perché ogni notte merita di essere dolce e riposante.

N on trovare pace prima di dormire, girarsi e rigirarsi, ritrovarsi inzuppate di sudore: questi sono scenari comuni durante la perimenopausa, il periodo di transizione che precede la menopausa. Le mestruazioni diventano irregolari e i livelli di estrogeni iniziano a diminuire. La perimenopausa inizia tipicamente intorno ai 40 anni e i problemi di sonno sono «probabilmente il sintomo più angosciante», ha dichiarato al New York Times la dottoressa Karen Adams, direttore del Program in Menopause and Healthy Aging presso la Stanford Medicine. Fortunatamente, secondo la dottoressa, questi sintomi « sono assolutamente curabili ». 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La perimenopausa mi sta rovinando il sonno. Cosa fare?

In questa notizia si parla di: perimenopausa - sonno - rovinando - cosa

La perimenopausa rovina il sonno. Ecco cosa fare.

La perimenopausa mi sta rovinando il sonno. Cosa fare? - Un team di esperti intervistato dal New York Times spiega cause e soluzioni per un sonno migliore ... Si legge su iodonna.it

Come l'alcol influisce sui sintomi della perimenopausa - Disturbi del sonno Quando il corpo attraversa la perimenopausa, ci si può sentire più stanche del solito e il consumo di alcolici peggiora la situazione interrompendo il ciclo del sonno. Secondo msn.com