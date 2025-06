La pensilina del Sacrario si trasforma in isola della biodiversità con farfalle piante e insetti

La pensilina del Sacrario si trasforma in un’oasi di biodiversità, un’oasi verde dove farfalle, piante e insetti trovano un nuovo habitat. Dopo il trasferimento dell’ufficio turistico e dell’infopoint della via Francigena, i lavori di riqualificazione sono ufficialmente iniziati, segnando un passo importante verso una città più sostenibile e vivace. Un esempio concreto di come l’urbanizzazione possa integrarsi armoniosamente con la natura, rendendo il nostro territorio un luogo ancora più speciale.

Dopo il trasferimento, avvenuto il primo giugno, dell'ufficio turistico in via Ascenzi, insieme all'infopoint della via Francigena, sono ufficialmente iniziati ieri i lavori di riqualificazione dell'area della pensilina del Sacrario. La zona è stata recintata per consentire l'avvio del cantiere.

Lavori alla pensilina del Sacrario, l'ufficio turistico si sposta - A partire dal primo giugno, l'ufficio informazioni turistiche si sposta in via Ascenzi, nei nuovissimi locali dell'infopoint per la via Francigena! Questo trasloco non è solo una questione logistica, ma un passo verso una maggiore valorizzazione del nostro territorio, fulcro di storia e cultura.

Farfalle, piante e bozzoli: iniziati i lavori per l'isola della biodiversità della pensilina.

