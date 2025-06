La nuova sinistra e l’illusione del bolscevismo | utopia o disordine mascherato?

camminare su un terreno instabile, dove l’illusione di uguaglianza e progresso nasconde un disordine mascherato. La nuova sinistra, con le sue promesse di utopia, rischia di perdere di vista la realtà, lasciando spazio a false speranze e a un futuro incerto. È fondamentale affrontare questa tematica con chiarezza e consapevolezza, per distinguere tra ideali nobili e reali conseguenze.

Nell’enciclica Divini Redemptoris di Pio XI si afferma con decisione che il sistema economico bolscevico non potrà produrre risultati concreti in ambito economico, poiché fonda la propria politica sull’illusione di portare benessere, ordine e felicità a un mondo sconvolto dalle dinamiche del capitalismo. Tuttavia, questo non è altro che un vano ciarlatanismo: si sposta l’attenzione sui diritti e sulla giustizia sociale, ma è come camminare bendati lungo un sentiero. Si può forse fare qualche passo avanti nella risoluzione di singoli problemi sociali o di integrazione, ma non ci si accorge che si sta precipitando verso un abisso di disordine, povertà e conflitto, senza giungere a una vera soluzione. 🔗 Leggi su Lortica.it