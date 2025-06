La nuova sfida spaziale della Russia | una centrale nucleare sulla Luna

in gioco anche la Russia, che annuncia una sorprendente sfida: la costruzione di una centrale nucleare sulla Luna. Un passo audace che potrebbe rivoluzionare il futuro delle esplorazioni spaziali e della disponibilità di energia nel cosmo, aprendo nuovi orizzonti per l’umanità e intensificando la corsa tra le grandi potenze verso l’infinito e oltre.

Dopo mesi di polemiche su dazi, sanzioni, concorrenza sempre più spietata sul fronte tecnologico, e in particolar modo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale, la sfida economica tra potenze dei prossimi anni potrebbe spostarsi su un nuovo fronte, avviando una nuova corsa allo spazio. Tra le ambizioni di Elon Musk di conquistare Marte entro il 2026 con la sua Starship, e il progetto della Cina di esplorare il lato oscuro della Luna, entra infatti nello scenario anche la Russia, con una nuova e curiosa missione. Nonostante il coinvolgimento attivo nella guerra in Ucraina, che continua, alcuni giorni fa il Roscosmos, ovvero l’Agenzia Spaziale Russa, ha annunciato il suo piano di costruire una nuova centrale nucleare, non più sulla Terra ma sulla Luna, nell’ambito di una nuova missione di esplorazione spaziale. 🔗 Leggi su It.insideover.com