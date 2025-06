La Notte Rosa gioca d’anticipo | Scelta giusta la stagione decolla

La Notte Rosa anticipa l’estate sulla riviera, dando il via a una stagione che promette di decollare con entusiasmo. Con un calendario ricco di eventi, da spettacoli musicali a fuochi d’artificio, e le città come Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare in festa, questa scelta si rivela vincente. La stagione estiva si apre così con il piede giusto, attirando turisti e vivacizzando l’intera zona. L’estate sulla riviera è pronta a brillare più che mai!

La riviera fa il pieno di turisti con la Notte Rosa. L’anticipo del Capodanno dell’estate, da luglio a giugno, è stato apprezzato dagli operatori turistici, anche perché coincide con l’inizio dell’estate come vuole il calendario. A Cesenatico, Gatteo a Mare e San Mauro Mare, ci sono molti eventi in calendario, che spaziano dai cantanti del momento agli attori comici, dai fuochi d’artificio alle feste a tema, con il grattacielo illuminato di rosa, che rappresenta da vent’anni uno dei simboli della Notte Rosa in tutta la costa adriatica e non soltanto a Cesenatico. Riccardo Vernocchi con il quattro stelle Hotel Miramare, il tre stelle New Bristol ed il due stelle Domus Mea, ha un buon termometro della situazione ed è fiducioso: "Le richieste di informazioni e le prenotazioni sono veramente tante, è una settimana molto buona, anche perché abbiamo molti clienti affezionati i quali hanno già prenotato da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Notte Rosa gioca d’anticipo: "Scelta giusta, la stagione decolla"

