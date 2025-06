La notte degli archivi a Este

Preparati a immergerti nel cuore della storia di Este durante “La notte degli archivi”! Venerdì 27 giugno 2025, l’Archivio Storico Comunale “Bianca Lanfranchi Strina” apre le sue porte in modo straordinario, svelando segreti e storie che hanno plasmato la città. Un’occasione unica per appassionati e curiosi di scoprire un patrimonio affascinante attraverso visite guidate gratuite condotte dagli esperti archivisti. Non perdere questa esperienza esclusiva, un viaggio nel passato che arricchirà il presente.

Venerdì 27 giugno 2025 l'Archivio Storico Comunale "Bianca Lanfranchi Strina" di Este apre eccezionalmente le sue porte al pubblico per accompagnare appassionati e curiosi alla scoperta del patrimonio archivistico cittadino. Visite guidate gratuite a cura degli archivisti dalle ore 21 alle.

