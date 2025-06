La Nostra Famiglia non applica il Ccnl e ignora le sentenze | adesso basta

In un momento cruciale per i diritti dei lavoratori, la nostra famiglia si solleva contro pratiche ingiuste e il mancato rispetto del CCNL e delle sentenze. L’assemblea di ieri a Brindisi, promossa da Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, ha segnato una forte presa di posizione: è ora di dire basta a comportamenti che ledono la dignità e il futuro di chi lavora con impegno e passione. È il momento di cambiare rotta e riappropriarci dei nostri diritti.

BRINDISI - Indetta dalle categorie sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, si è tenuta ieri (martedì 17 giugno 2025), in sede sindacale, l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell'associazione "La Nostra Famiglia", con la partecipazione del personale delle sedi di Brindisi, Ostuni  e Lecce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "La Nostra Famiglia non applica il Ccnl e ignora le sentenze: adesso basta"

