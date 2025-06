La Nazionale di pallanuoto prepara gli europei allo Stadio del Nuoto di Frosinone

La Nazionale Italiana Under 16 di pallanuoto si prepara con entusiasmo agli Europei di Istanbul, allenandosi nello Stadio del Nuoto di Frosinone fino al 20 giugno. Un'occasione di crescita e di grande esperienza per i giovani talenti, che non solo affinano le loro abilitĂ sportive, ma si confrontano anche con il valore della solidarietĂ e del fair play, creando un momento di vera integrazione tra sport, comunitĂ e passione.

La Nazionale Italiana Under 16 di pallanuoto ha scelto lo Stadio del Nuoto di Frosinone per i propri allenamenti in vista degli Europei di Instanbul, e resterĂ fino al 20 giugno. Ma non solo sport. I giovani atleti, accompagnati dal consigliere delegato allo sport Franco Carfagna e dall’assessore. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La Nazionale di pallanuoto prepara gli europei allo Stadio del Nuoto di Frosinone

In questa notizia si parla di: nazionale - pallanuoto - europei - stadio

Pallanuoto, il pratese Lorenzo Bruni convocato in Nazionale - Il pratese Lorenzo Bruni è stato convocato nella nazionale di pallanuoto dal commissario tecnico Alessandro Campagna.

#Pallanuoto, l'Under 16 maschile prepara a Frosinone gli impegni internazionali estivi: i convocati di Cianfriglia La rappresentativa nazionale Under 16 maschile sarĂ in raduno collegiale a #Frosinone dal 10 al 19 giugno in vista degli #Europei di cate Vai su Facebook

Nazionale e finali scudetto: la grande estate dello “Stadio del Nuoto”; Bellator Frusino e Frosinone: quanti eventi insieme!; Pallanuoto, Europei 2022 - Setterosa a valanga su Israele: 18-5 e 3° successo di fila per l'Italia.

Pallanuoto – Per la Bellator Frusino sarà un’estate ricca di eventi ed emozioni - La struttura del territorio ciociaro, gestita ottimamente dalla Bellator Frusino, ospiterà infatti per la prima v ... Secondo informazione.it

Europei pallanuoto femminile 2024, il calendario del Setterosa - Le azzurre di Carlo Silipo, da venerdì 5, scenderanno in acqua agli Europei di pallanuoto femminile, in programma ad Eindhoven, in Olanda, fino a sabato 13 gennaio. Da informazione.it