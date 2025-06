La moglie di Inzaghi condivide il messaggio di una tifosa | Simone ci ha dato una lezione perché…

Le polemiche su Simone Inzaghi non si fermano, ma nel mezzo arriva un messaggio di sostegno dalla moglie del tecnico, condiviso sui social da una tifosa. È un ricordo che ci insegna come la passione e l’unità possano superare le difficoltà, rafforzando il legame tra tifosi e squadra. In un mondo in cui le critiche abbondano, queste parole ci ricordano che la fiducia e il rispetto sono i veri valori dello sport.

Sono riprese le polemiche attorno a Simone Inzaghi dopo le parole di Esteve Calzada. Nel frattempo la moglie del tecnico ha condiviso un bel messaggio sui social. Dopo essersi placate per alcuni giorni, sono riprese incessanti le polemiche attorno a Simone Inzaghi. Come è noto, l'umiliante sconfitta per 5-0 incassata contro il PSG in finale di Champions League, è stata l'ultima sulla panchina dell' Inter per il tecnico piacentino che si è trasferito all'Al-Hilal. A destare particolare scalpore negli ultimi giorni sono state le parole del CEO del club arabo, Esteve Calzada, che ai microfoni di BBC ha confermato come i contatti con l' ex Lazio andassero avanti da ben prima della finalissima con i parigini.

