La moda estiva del vino con ghiaccio e peperoni è una provocazione geniale?

quanto la sua interpretazione estrema e apparentemente provocatoria: aggiungere peperoni 232, una combinazione che sfida le tradizioni e accende i dibattiti tra appassionati di enogastronomia. Questa tendenza, tra innovazione e follia, sta conquistando i social, spingendo tutti a riflettere su cosa significhi davvero gustare un buon vino. E voi, siete pronti a osare?

Personalmente preferiamo bere il vino così com’è, liscio. Ma negli ultimi mesi, i social sono stati invasi da una nuova e inaspettata tendenza: servire il vino bianco – spesso giovane, aromatico e fresco – con cubetti di ghiaccio. Fin qui, niente di troppo scandaloso. In fondo, chi non ha mai ceduto, in una torrida sera d’estate, alla tentazione di rinfrescare un bianco troppo caldo? Ma a rendere virale questa moda non è tanto il gesto in sĂ©, quanto l’inatteso protagonista: il ghiaccio aromatizzato al peperone. La scena è questa: un calice elegante, un vino bianco trasparente e brillante, e al suo interno non solo ghiaccio, ma un cubetto rosso acceso, che lentamente rilascia il suo aroma vegetale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it