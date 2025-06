La mia compagna e mio figlio di un anno e mezzo bloccati a Teheran | la denuncia a Open di un medico di Parma

In un momento di crisi internazionale, la storia di Simone, medico parmense, tocca il cuore di tutti noi. La sua compagna Ava e il loro bambino di un anno e mezzo sono bloccati a Teheran, rischiando ingiustamente di essere coinvolti in una guerra che non li riguarda. Mentre la Farnesina resta in silenzio, la speranza di un ritorno sicuro resta accesa. È fondamentale agire ora per garantire la sicurezza di queste famiglie innocenti.

«Mio figlio è il più piccolo italiano bloccato a Teheran in questo momento». Simone (nome di fantasia) è un medico di Parma che da venerdì 13 giugno sta tentando in tutti i modi di far rientrare dall’Iran la sua compagna Ava (anch’esso nome di fantasia) e il loro bambino di un anno e mezzo, dopo che Israele ha sferrato il proprio attacco su Teheran. Nonostante i molteplici tentativi di contattare la Farnesina, Simone è ancora in attesa di una risposta. «Non dormo la notte, faccio 10 mila telefonate al giorno e non ho ancora ottenuto una risposta ufficiale». Secondo gli ultimi aggiornamenti del ministero degli Esteri, gli italiani bloccati in Iran sarebbero circa 500. 🔗 Leggi su Open.online

