La mia battaglia contro Apple? Difficilissima ma ne va della dignità del Made in Italy

Nel cuore di una battaglia legale che mette alla prova la sua determinazione, Susanna Martucci, fondatrice di Alisea, si batte contro Apple per difendere la dignità del Made in Italy. Una lotta non motivata dal denaro, ma dalla volontà di tutelare un patrimonio di innovazione e valore italiano. La sua sfida diventa un esempio di coraggio e orgoglio nazionale, dimostrando che la battaglia per i nostri diritti può essere anche un atto di amore per il nostro paese.

Susanna Martucci, fondatrice e amministratore delegato di Alisea, racconta la sua lotta legale contro Cupertino: “Non lo faccio per soldi, né per risentimento. Ma è la mia eredità alle imprese italiane che investono e fanno innovazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “La mia battaglia contro Apple? Difficilissima, ma ne va della dignità del Made in Italy”

In questa notizia si parla di: battaglia - apple - difficilissima - dignità

Solo leveling e la battaglia legale dei manhwa contro google e apple - che hanno avviato una battaglia legale per tutelare i diritti degli autori e delle case editrici di manhwa.