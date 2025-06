La mia battaglia contro Apple? Difficilissima ma lo faccio per la dignità del Made in Italy

In un mondo digitale dominato da giganti come Apple, la battaglia di Susanna Martucci, fondatrice di Alisea, è molto più di una semplice disputa legale: è un atto di difesa del nostro Made in Italy. Con coraggio e determinazione, Susanna si schiera contro Cupertino, non per denaro, ma per preservare l’onore delle imprese italiane. La sua lotta rappresenta un messaggio potente: il rispetto e la dignità del nostro patrimonio industriale meritano di essere tutelati.

Susanna Martucci, fondatrice e amministratore delegato di Alisea, racconta la sua lotta legale contro Cupertino: “Non lo faccio per soldi, né per risentimento. Ma è la mia eredità alle imprese italiane che investono e fanno innovazione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - “La mia battaglia contro Apple? Difficilissima, ma lo faccio per la dignità del Made in Italy”

